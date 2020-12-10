COVID-19. Финпол возбудил 75 уголовных дел в отношении работников Минздрава

Финпол начал 75 досудебных производств в отношении работников Минздрава. Об этом заявил на координационном совещании по вопросам противодействия коррупции председатель ГСБЭП Сыймык Жапыкеев.

По его словам, сотрудники органов здравоохранения пошли на нарушение закона либо из-за маленькой зарплаты, либо по приказу руководства.

«Со стороны медиков во время пандемии государству нанесен ущерб в особо крупном размере. Сейчас к уголовной ответственности привлечен экс-министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев», — сказал Сыймык Жапыкеев.

Напомним, что бывшему чиновнику предъявлено обвинение в злоупотреблении должностным положением.

Космосбек Чолпонбаев задержан сотрудниками ГСБЭП. Ранее Финпол возбудил уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением в отношении ответственных лиц Минздрава.

По версии следствия, руководящие лица Министерства здравоохранения, злоупотребляя своим служебным положением, а также вопреки интересам народа и государства заключили нерентабельный контракт на предоставление консультационных услуг, который нанес государственному бюджету ущерб на сумму около 9 миллионов сомов.