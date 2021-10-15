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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Лоббировал интересы фармкомпаний. ГКНБ задержал родственника экс-главы Минздрава

Сотрудники ГКНБ задержали родственника бывшего главы Министерства здравоохранения. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Уточняется, что в рамках досудебного производства раскрыты новые факты коррупции должностных лиц Минздрава, а также фармацевтических компаний.

Как отмечается, в ГКНБ получили неопровержимые доказательства причастности одного из родственников бывшего министра здравоохранения и социального развития С.Ж.К. к лоббированию интересов фармкомпаний путем подкупа должностных лиц министерства для неправомерного ускорения процесса регистрации и перерегистрации лекарственных средств в департаменте лекарственного обеспечения.

В отношении С.Ж.К. Первомайским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО ГКНБ до окончания следствия.

Из собственных источников 24.kg стало известно, что это родственник бывшего главы Минздрава Космосбека Чолпонбаева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210502/
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