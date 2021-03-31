Экс-министру здравоохранения Космосбеку Чолпонбаеву изменили меру пресечения. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека. Космосбеку Чолпонбаеву избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, экс-министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев был задержан сотрудниками ГСБЭП в сентябре 2020 года. Ранее Финпол возбудил уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением в отношении ответственных лиц Минздрава.

По версии следствия, руководящие лица Министерства здравоохранения, злоупотребляя своим служебным положением, а также вопреки интересам народа и государства, заключили нерентабельный контракт на предоставление консультационных услуг, который нанес государственному бюджету ущерб на сумму около 9 миллионов сомов. Космосбека Чолпонбаева взяли под стражу, однако после перенесенной им операции на сердце ему изменили меру пресечения на домашний арест.