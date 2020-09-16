08:48
USD 79.03
EUR 93.91
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Дело Чолпонбаева. Суд определит санкцию задержанному экс-главе Минздрава

Следователь Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями направил в судебные органы ходатайство об аресте на время следствия бывшего министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

Экс-чиновнику инкриминируются халатность и злоупотребление должностным положением во время пандемии коронавирусной инфекции.

По версии следствия, руководящие лица Минздрава, злоупотребляя своим служебным положением, а также вопреки интересам народа и государства заключили нерентабельный контракт на предоставление консультационных услуг, который нанес государственному бюджету ущерб на сумму около 9 миллионов сомов.

Будучи главой профильного ведомства, Космосбек Чолпонбаев заявил, что отвечает головой за борьбу с COVID-19 в Кыргызстане. Однако Минздрав под его руководством практически провалил антикоронавирусную кампанию. Больницы оказались не готовы к приему большого числа инфицированных, не хватало медоборудования и жизненно важных лекарств.
 
31 марта на заседании Совета безопасности в узком составе президент Сооронбай Жээнбеков подверг жесткой критике деятельность республиканского штаба, Министерства здравоохранения за допущенные недочеты в работе, в первую очередь за несвоевременное установление круга лиц, контактировавших с зараженными, что послужило дополнительным фактором распространения заболевания на территории страны.
 
«В январе вы утверждали, что все наши лаборатории готовы. Но оказалось, что это не так. Реагенты для тестирования были в недостаточном количестве. Министерство в свое время должно было принять оперативные меры, чего не было сделано», — отметил глава государства, обращаясь к министру здравоохранения Космосбеку Чолпонбаеву.
 
1 апреля чиновник был уволен.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165276/
просмотров: 101
Версия для печати
Материалы по теме
Модели вышли на подиум с обнаженной грудью, но в защитных от COVID-19 средствах
Ученые нашли препарат, полностью нейтрализующий коронавирус
Экс-глава Минздрава Космосбек Чолпонбаев задержан по подозрению в халатности
89 процентов проголосовавших читателей 24.kg ждут открытия границ. Для чего?
Кыргызстанцев предлагают освободить от сооплаты за медуслуги на время ЧП и ЧС
Медики из-за пандемии COVID-19 готовятся к росту двойной инфекции. Как уберечься
Кубатбек Боронов обещает лично проверить новые и перепрофилированные больницы
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 29,2 миллиона человек
Лекарств в Кыргызстане хватит на три месяца
Вторая волна COVID-19. Министр здравоохранения рассказал о подготовке
Популярные новости
Экс-посол пояснил, где обсуждается вопрос вхождения Кыргызстана в&nbsp;состав России Экс-посол пояснил, где обсуждается вопрос вхождения Кыргызстана в состав России
Вторая волна COVID-19. Министр здравоохранения рассказал о&nbsp;подготовке Вторая волна COVID-19. Министр здравоохранения рассказал о подготовке
COVID-19. Расслабились? А&nbsp;зря... COVID-19. Расслабились? А зря...
В&nbsp;школе в&nbsp;Новопавловке заболели дети. Родители опасаются вспышки коронавируса В школе в Новопавловке заболели дети. Родители опасаются вспышки коронавируса
Бизнес
Как открыть депозит и&nbsp;не&nbsp;прогадать? Как открыть депозит и не прогадать?
Поговорим об&nbsp;инсульте Поговорим об инсульте
Интернет-магазин GLOBUS. От&nbsp;первого лица Интернет-магазин GLOBUS. От первого лица
Рост цен на&nbsp;золото: как на&nbsp;нем заработать в&nbsp;Кыргызстане? Рост цен на золото: как на нем заработать в Кыргызстане?
16 сентября, среда
08:42
Дело Чолпонбаева. Суд определит санкцию задержанному экс-главе Минздрава Дело Чолпонбаева. Суд определит санкцию задержанному эк...
08:39
Выборы-2020. Расходы ЦИК выросли почти на 730 тысяч сомов
08:21
В ЕАЭС введут маркировку молока, кефира, йогурта и других молочных продуктов
08:05
Для строящихся больниц закупят рентген-аппараты, УЗИ, мониторы и дефибрилляторы
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
15 сентября, вторник
23:55
YouTube объявил о запуске сервиса коротких видео, как в TikTok
23:11
Модели вышли на подиум с обнаженной грудью, но в защитных от COVID-19 средствах
22:43
Российские ученые доказали, что жизнь на Землю была занесена из космоса
22:18
Ученые нашли препарат, полностью нейтрализующий коронавирус
22:01
Выбор за тобой, думай головой. Рэперы сняли ролик в преддверии выборов