Цифра дня. 65 миллионов сомов составил ущерб дорогам из-за стихийных бедствий

Ущерб, нанесенный автомобильным дорогам с начала года во время стихийных бедствий, оценивается в 65 миллионов сомов. Такие данные приводит Министерство транспорта и дорог.

Отмечается, что в основном стихийные бедствия произошли на территориях Баткенской, Ошской и в некоторых районах Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областей.

«С мая 2020-го из-за проливных дождей в разных частях республики произошли стихийные бедствия, которые нанесли огромный ущерб автомобильным дорогам. Были разрушены полотна многих автомобильных трасс общего пользования и внутрихозяйственных дорог, повреждены водопропускные трубы и мосты», — заключили в Минтрансе.