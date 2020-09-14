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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Число избирателей за рубежом составляет 20 тысяч человек


Министерство иностранных дел совместно с ЦИК сформировало 44 избирательные комиссии за рубежом. Об этом на пресс-конференции сообщил директор департамента консульской службы МИД Алмаз Имангазиев.

По его словам, на территории России открыли 11 избирательных участков, так как там проживает большое количество соотечественников.

«Помимо этого, мы образовали мобильные группы, которые выезжают от имени того или иного дипломатического учреждения или консульства, и проводят информационные кампании по включению граждан в списки избирателей в зарубежных городах», — рассказал он.

Число избирателей за рубежом на сегодня составляет 20 тысяч человек. Цифра постоянно обновляется.

Чиновник отметил, что 19 сентября заканчивается срок регистрации списков избирателей. Кыргызстанцы за рубежом, не обнаружившие себя в списках, должны обратиться в дипломатические учреждения.

Напомним, что 4 октября в Кыргызстане пройдут парламентские выборы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165047/
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