В Кыргызстане еще у одного медика выявлен коронавирус

В Кыргызстане за последние сутки зарегистрирован один случай заражения медицинского работника коронавирусом. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Баткенской области заразился один медик.

За сутки из стационаров с выздоровлением выписаны три медработника. Из домашней изоляции — 13.

Всего за весь период COVID-19 зарегистрировали у 3 тысяч 167 медиков, выздоровели 2 тысячи 685.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.







