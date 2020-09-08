В Кыргызстане первоклассников в еще 100 школах обеспечили горячим питанием. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

Там отметили, что проект реализуют при финансовой поддержке России и Всемирной продовольственной программы ООН. «Поскольку в первой четверти школы посещают только первоклассники, ВПП ООН доставила обогащенную муку 249 школам Кыргызстана для приготовления горячих блюд», — проинформировали в ведомстве.

70 процентов школ страны оснащены соответствующим техническим оборудованием и обеспечивают детей младшего школьного возраста горячим питанием.

Для некоторых детей из уязвимых семей это является мерой социальной защиты и может значительно облегчить расходы семьи, которая тратит более двух третей своего семейного бюджета на питание.