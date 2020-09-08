В Кыргызстане сокращен срок выдачи заключения о передаче ребенка на усыновление. Об этом сообщили в Министерстве труда и социального развития.

Отмечается, что срок сокращен с 14 до 7 рабочих дней.

«Порядок усыновления упрощен. Теперь граждане могут подать заявку на усыновление посредством государственного портала электронных услуг www.e.gov.kg. Кроме того, в мобильном приложении MegaРay размещен сервис «Подача заявления на постановку на учет в качестве усыновителя», — подчеркнули в ведомстве.

В Минтруда напомнили, что также разработан и запущен единый электронный портал служб усыновления на сайте ведомства www.mlsp.gov.kg.

«Портал содержит полную информацию о детях (пол, возраст, национальность), оставшихся без попечения родителей и зарегистрированных в государственной базе данных. Граждане, желающие усыновить ребенка, могут обращаться в региональные отделения министерства в электронном виде/онлайн», — добавили в Минтруда и соцразвития.