Усыновление ребенка. Порядок и необходимые для этого документы

Усыновление является важным механизмом защиты прав и законных интересов детей, лишенных родительской заботы и находящихся в сложных жизненных условиях. Об этом заявили в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики.
Как отмечается, заявление о желании усыновить ребенка подает усыновитель в орган опеки по месту жительства. Для этого необходимо представить следующий перечень документов:
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Копия паспорта заявителя.
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Свидетельство о браке.
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Справка с места работы с указанием должности и заработной платы.
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Медицинское заключение о состоянии здоровья заявителя.
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Характеристика с места работы или с места жительства.
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Документ о праве собственности на жилое помещение.
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Справка об отсутствии судимости.
После сбора всех документов сотрудник отдела опеки проводит акт обследования жилищно-бытовых условий заявителя и составляет заключение о возможности быть усыновителем. Окончательное решение об усыновлении принимает районный суд, который рассматривает все аспекты дела.
Особое внимание следует обратить на следующие моменты:
- возраст усыновителя не должен превышать 60 лет;
- процесс усыновления ребенка является конфиденциальным и защищен законом как личная тайна.