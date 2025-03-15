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Общество
Сюжет: Полезные советы

Усыновление ребенка. Порядок и необходимые для этого документы

Усыновление является важным механизмом защиты прав и законных интересов детей, лишенных родительской заботы и находящихся в сложных жизненных условиях. Об этом заявили в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики.

Как отмечается, заявление о желании усыновить ребенка подает усыновитель в орган опеки по месту жительства. Для этого необходимо представить следующий перечень документов:

  1. Копия паспорта заявителя.

  2. Свидетельство о браке.

  3. Справка с места работы с указанием должности и заработной платы.

  4. Медицинское заключение о состоянии здоровья заявителя.

  5. Характеристика с места работы или с места жительства.

  6. Документ о праве собственности на жилое помещение.

  7. Справка об отсутствии судимости.

После сбора всех документов сотрудник отдела опеки проводит акт обследования жилищно-бытовых условий заявителя и составляет заключение о возможности быть усыновителем. Окончательное решение об усыновлении принимает районный суд, который рассматривает все аспекты дела.

Особое внимание следует обратить на следующие моменты:

  • возраст усыновителя не должен превышать 60 лет;
  • процесс усыновления ребенка является конфиденциальным и защищен законом как личная тайна.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322853/
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