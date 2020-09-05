Скандал в ГИК. В компании ответили на жалобы уволенных сотрудников

Экс-глава Государственной ипотечной компании Бактыбек Шамкеев подтвердил, что его подпись на коллективном договоре подделали. В ГИК ответили на жалобы и уволенных сотрудников о нарушениях.

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В компании подчеркивают, что доводы бывших работников в отношении руководства и деятельности ГИК не соответствуют действительности.

«Мало того, документы, которыми они руководствуются, сфальсифицированы, и описанная в них информация существенно искажена. В ходе вчерашнего судебного заседания в Ленинском районном суде Бишкека экс-председатель правления ГИК Бактыбек Шамкеев заявил, что в опубликованном в СМИ фотоснимке заключительной страницы коллективного договора его подпись подделана. Проект этого коллективного договора не был рассмотрен и одобрен правлением компании, соответственно, не был подписан сторонами, то есть представительным органом работников и работодателем», — говорится в сообщении.

В ГИК также уточнили, что Чинара Турдалиева уволена за скандалы с посетителями. «Наличие или отсутствие гигиенических масок у посетителей никогда не было и не могло быть предметом спорных ситуаций или конфликтов. В ее основные функциональные обязанности входила работа с гражданами, с которыми она часто конфликтовала. Был случай, когда после ссоры Турдалиевой с очередной женщиной вызывали милицию», — сказали в компании.

Бывшая пресс-секретарь ГИК Нурида Имаралиева уволена за нарушение трудовой дисциплины и невыполнение своих прямых функциональных обязанностей в соответствии с нормами трудового законодательства. Пресс-служба Государственной ипотечной компании

«Начальник отдела мониторинга Алмаз Даакыбаев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Однако он заявляет, что его принудили, чем искажает факт и вводит в заблуждение общественность. Они также обращались с совместным заявлением со своими доводами в Государственную инспекцию по экологической и технической безопасности. По итогам проведенных проверок госинспекция подтвердила обоснованность и соответствие действий ГИК законодательству, о чем имеется соответствующий акт», — пояснили в Госипотечной компании.

И отмечают, что уволенные работники стараются очернить деятельность компании уже в течение длительного времени.