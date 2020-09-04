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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Дело Атамбаева. На допросе спецназовцев будет участвовать сотрудник ГКНБ

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о событиях в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года.

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Обвиняемая Кундуз Жолдубаева сообщила 24.kg, что в зале заседаний находится представитель ГКНБ.

«Сотрудник спецслужб присутствует в зале, хотя судебное разбирательство закрыто от общественности. Обвиняемые и защита против того, чтобы он был на процессе. Работник ГКНБ заявил, что он представляет свое ведомство, поскольку оно понесло материальный ущерб более чем на миллион сомов», — сказала она.

Отметим, что сегодня в суде будут допрашивать бойцов спецназа «Альфа» ГКНБ.

Напомним, что по событиям в Кой-Таше 7-8 августа прошлого года МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Фигурантами по делу проходят депутаты Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова, члены партии СДПК, экс-парламентарий Равшан Джеенбеков, а также бывший президент Алмазбек Атамбаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164121/
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