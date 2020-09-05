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Общество

63 процента кыргызстанцев оценивают экономическое положение семьи как среднее

63 процента кыргызстанцев оценивают экономическое положение своей семьи как среднее. Такие данные приведены в исследовании компании SIAR Research and Consulting, которое проводилось по заказу Center for Insights in Survey Research Международного республиканского института.

Были опрошены 1 тысяча 223 кыргызстанца через мобильные и стационарные телефоны.

9 процентов участников социологического исследования экономическое положение своей семьи оценили как очень хорошее, 63 процента как среднее, 24 процента опрошенных сказали, что оно плохое, а 4 процента респондентов сообщили, что положение очень плохое.

Стоить отметить, что, согласно исследованию, чаще экономическую ситуацию семьи как очень сложную расценивали жители Ошской области (9 процентов). При этом респонденты самой южной столицы больше других довольны своим экономическим положением, 20 процентов из них назвали его очень хорошим, а остальные — скорее средним. Но ни они, ни жители Баткенской области экономичскую ситуацию своей семьи очень плохой не считают.

Исследование профинансировано Агентством США по международному развитию (USAID).

Отметим, что тематика опроса касалась экономических и политических вопросов, предстоящих выборов и борьбы с коронавирусом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164017/
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