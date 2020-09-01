В КР выявили еще 60 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, в Бишкеке заболели 13 человек, в Оше — 1, в Ошской области — 7, Чуйской — 2, Таласской — 3, Нарынской — 1, Иссык-Кульской — 3, Джалал-Абадской — 14, Баткенской — 16.

Всего в стране зарегистрировали 43 тысячи 958 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.