В Бишкеке открыли социальный магазин, где продают изделия ручной работы от ЛОВЗ

В Бишкеке открыли социальный магазин Social Brands, где продают изделия ручной работы, сделанные людьми с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщается на официальной странице магазина в Instagram.

«Нашей целью было создать уникальную деловую, торговую площадку для хендмейд-товаров рукодельников, которые находятся в трудной жизненной ситуации и не могут выйти на работу по состоянию своего здоровья либо одного из членов семьи. Теперь благодаря Social Brands для них появилась возможность выйти на деловой уровень и наравне со многими предпринимателями вести бизнес на более высоком уровне. Приглашаем к тесному сотрудничеству международные организации», — рассказали в администрации.

В магазине можно найти сумки, обувь, аксессуары и украшения ручной работы.

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