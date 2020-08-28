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Общество

Больницы начнут открывать после ремонта в начале сентября

В начале сентября по республике откроются девять медицинских учреждений после строительства. Об этом сегодня на брифинге сообщил глава Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Урматбек Кокочаров.

По его словам, всего на сегодня ведутся строительство и капитальный ремонт 14 объектов здравоохранения. Работы финансируются из средств республиканского бюджета и Фонда социального партнерства и развития регионов.

За счет республиканского бюджета ведется строительство больниц в Джалал-Абаде и селе Чайчи Кара-Суйского района.

Остальные 12 объектов, в том числе 3 экспериментальные инфекционные больницы в Бишкеке, Оше и Нарыне, строятся за счет средств Фонда социального партнерства.

«По всем объектам открыто финансирование на 206 миллионов сомов, из которых из республиканского бюджета — 21 миллион, за счет средств Фонда социального партнерства — 185,5 миллиона», — отметил Урматбек Кокочаров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163529/
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