Больницы начнут открывать после ремонта в начале сентября

В начале сентября по республике откроются девять медицинских учреждений после строительства. Об этом сегодня на брифинге сообщил глава Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Урматбек Кокочаров.

По его словам, всего на сегодня ведутся строительство и капитальный ремонт 14 объектов здравоохранения. Работы финансируются из средств республиканского бюджета и Фонда социального партнерства и развития регионов.

За счет республиканского бюджета ведется строительство больниц в Джалал-Абаде и селе Чайчи Кара-Суйского района.

Остальные 12 объектов, в том числе 3 экспериментальные инфекционные больницы в Бишкеке, Оше и Нарыне, строятся за счет средств Фонда социального партнерства.

«По всем объектам открыто финансирование на 206 миллионов сомов, из которых из республиканского бюджета — 21 миллион, за счет средств Фонда социального партнерства — 185,5 миллиона», — отметил Урматбек Кокочаров.