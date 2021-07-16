В межобластной клинической больнице Оша отремонтировали инфекционное отделение

В Ошской межобластной клинической больнице завершили ремонт инфекционного отделения. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По его данным, отремонтированы изоляторы и реанимационные палаты, проведены отделочные работы внутри помещений. Заменены окна, двери, канализационные и водопроводные трубы, отопительные батареи, а также электрические провода. Также установлены новые душевые кабины и санузлы в палатах.

Ремонт проводился в рамках проекта «Экстренное реагирование на COVID−19» Всемирного банка, на него потратили 16 миллионов 206 тысяч 244 сома.

В ведомстве отметили, что в рамках проекта Министерство здравоохранения и социального развития КР отобрало девять организаций здравоохранения для проведения текущих ремонтных работ. Ранее их завершили в Национальном центре охраны материнства и детства и ЦОВП Токмака.