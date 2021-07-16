17:48
USD 84.76
EUR 100.44
RUB 1.14
Общество
Сюжет: COVID-19

В межобластной клинической больнице Оша отремонтировали инфекционное отделение

В Ошской межобластной клинической больнице завершили ремонт инфекционного отделения. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По его данным, отремонтированы изоляторы и реанимационные палаты, проведены отделочные работы внутри помещений. Заменены окна, двери, канализационные и водопроводные трубы, отопительные батареи, а также электрические провода. Также установлены новые душевые кабины и санузлы в палатах.

Ремонт проводился в рамках проекта «Экстренное реагирование на COVID−19» Всемирного банка, на него потратили 16 миллионов 206 тысяч 244 сома.

В ведомстве отметили, что в рамках проекта Министерство здравоохранения и социального развития КР отобрало девять организаций здравоохранения для проведения текущих ремонтных работ. Ранее их завершили в Национальном центре охраны материнства и детства и ЦОВП Токмака.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201415/
просмотров: 279
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане с начала пандемии COVID-19 заразились 47 заключенных
COVID-19. В пансионатах на Иссык-Куле отдыхающие могут получить вакцину
Адвокату запретили заходить с антисептиком в здание Верховного суда
Третья волна COVID-19. В СИЗО ГКНБ массово болеют подследственные
COVID-19 в мире. Заразились более 188,8 миллиона, умерли более 4 миллионов
В Кыргызстане лекарств для лечения COVID-19 хватит на три месяца
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 33 медработника
Коронавирусом болеют 20 тысяч 22 человека, 1 тысяча 662 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще 11 человек
В КР выявили 1 334 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 146 292
Популярные новости
Нападение на&nbsp;девушку в&nbsp;Бишкеке. Драчуном оказался экс-начальник управления МВД Нападение на девушку в Бишкеке. Драчуном оказался экс-начальник управления МВД
Скандал в&nbsp;ГСИН. Допущено грубейшее нарушение при освобождении кримавторитета Доо Скандал в ГСИН. Допущено грубейшее нарушение при освобождении кримавторитета Доо
Драка в&nbsp;Москве. Посольство Кыргызстана в&nbsp;РФ призывает не&nbsp;поддаваться провокациям Драка в Москве. Посольство Кыргызстана в РФ призывает не поддаваться провокациям
Это национализм. Российские политологи возмущены инцидентом на&nbsp;Иссык-Куле Это национализм. Российские политологи возмущены инцидентом на Иссык-Куле
Бизнес
Началась разработка технического регламента на&nbsp;никотиносодержащую продукцию Началась разработка технического регламента на никотиносодержащую продукцию
АКЦИЯ! Переходи на&nbsp;О! и&nbsp;получай в&nbsp;подарок 10&nbsp;гигабайт интернета! АКЦИЯ! Переходи на О! и получай в подарок 10 гигабайт интернета!
Телевидение для всех от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц. От&nbsp;футбола до&nbsp;комедии Телевидение для всех от 50 сомов в месяц. От футбола до комедии
&laquo;Мой О!&raquo;&nbsp;&mdash; забота о&nbsp;близких в&nbsp;одном приложении «Мой О!» — забота о близких в одном приложении
16 июля, пятница
17:45
В Кыргызстане с начала пандемии COVID-19 заразились 47 заключенных В Кыргызстане с начала пандемии COVID-19 заразились 47 ...
17:27
COVID-19. В пансионатах на Иссык-Куле отдыхающие могут получить вакцину
17:03
По факту массовой драки в Москве возбуждено уголовное дело
16:52
В межобластной клинической больнице Оша отремонтировали инфекционное отделение
16:26
Приложение «Путешествую без COVID-19» не читает QR-код сертификата о вакцинации