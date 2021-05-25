В Бишкеке отремонтируют Городскую детскую больницу скорой медицинской помощи

Городскую детскую больницу скорой медицинской помощи в Бишкеке отремонтируют. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе столичной мэрии. Отмечается, что средства на это заложены в бюджет.

«В этом году предусмотрен ремонт операционного и травматологического отделений на общую сумму 2 миллиона 654 тысячи сомов за счет местного бюджета. В настоящее время за счет собственных средств больницы проводится покраска стен и пола, сантехсистем и санузлов на сумму 300 тысяч сомов. На июнь текущего года за счет спонсорских средств запланирован ремонт ЛОР-отделения на общую сумму 3,5 миллиона сомов», — проинформировали в мэрии Бишкека.

Отмечается также, что в 2019 году был проведен ремонт двух отделений хирургического корпуса на общую сумму 4 миллиона 446 тысяч сомов, в 2015-м отремонтирована кровля хирургического корпуса на сумму 2 миллиона сомов.

Напомним, фотографии обветшавших палат одного из отделений этой больницы накануне редакции прислала Зумрият Резаханова. Женщина задалась вопросами: как детям лечиться в таких условиях и думают ли чиновники восстанавливать учреждение.