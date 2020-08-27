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Общество

Российский блогер Илья Варламов хочет в Бишкек. Как на это отреагировали соцсети

Известный российский видеоблогер и журналист Илья Варламов решил приехать в Кыргызстан и снять ролик о Бишкеке. Об этом он написал в Twitter.

«Господа, а меня читает кто-то из Киргизии? Я правильно понимаю, что границы открыли и можно спокойно прилететь?» — задался вопросом блогер. И поинтересовался, как в столице КР обстоят дела с велодорожками.

Соцсети отреагировали на приезд Ильи Варламова позитивно. Некоторые пользователи соцсетей из Кыргызстана признались, что давно следят за творчеством блогера и предложили встретить его в аэропорту, отвезти, куда скажет, и провести экскурсию по Бишкеку.

скриншот из Twitter
Фото скриншот из Twitter. Комментарий к публикации Ильи Варламова
 Другие — обещают угостить блюдами национальной кухни.

Но большинство пользователей честно предупредили российского блогера о нынешнем состоянии столицы Кыргызстана: написали о мусоре, новостройках, ситуации на дорогах. 

Кто-то предупреждает: надо готовиться к конструктивной критике.

скриншот из Twitter
Фото скриншот из Twitter. Комментарий к публикации Ильи Варламова

А кто-то начал делиться мемами по поводу приезда блогера в столицу Кыргызстана.

Один пользователь даже предположил, что мэрия Бишкека в честь такого события построит велодорожку вплоть до аэропорта.

скриншот из Twitter
Фото скриншот из Twitter. Комментарий к публикации Ильи Варламова
В Facebook на приезд Ильи Варламова отреагировали не так бурно. Ему предложили посмотреть бишкекские пандусы.

Отметим, что Илья Варламов блогер-путешественник. Он снимает материалы о градостроительстве и проблемах в этом секторе. Его выпуски на YouTube набирают до миллиона просмотров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163434/
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