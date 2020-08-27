28 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы 10-я, Мин-Куш, Абдрахманова, Садырбаева, Масалиева, Он-Арча);

9.30-17.00 — микрорайон «Восток-5», 20, 8-й микрорайон, 28-30, 40;

9.30-15.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Сайма-Таш, Арстанбап, Куланак Молдокулова);

12.00-18.00 — отрезки улиц Джамбула, Баялинова. 2 Чуйская область Чуйская область Аламединский РЭС 9.00-17.00 — села Карла Маркса (улица Карла Маркса), Гроздь (улицы Гроздинская, Верхняя Атбашы, Рыскулбекова, Шаршенова), Таш-Мойнок (улицы Новая, Центральная, Какебаев, Проектируемая, Эшимкулов), Озерное (улицы Новая, Фрунзе, Школьная), Садовое, Аламедин (ГЭС-3, улицы Пролетарская, Гэсовская), Восток (улицы Энгельса, Карла Маркса, Тельмана, Ленина); Сокулукский РЭС 9.00-17.00 — город Шопоков (улица Железнодорожная), Сокулук (улицы Фрунзе, Больничная, Алма-Атинская, Бакыта), Кызыл-Туу (улицы Абакира, Кулова), Джаны-Жер (улица Мира), Военно-Антоновка (улицы Степная, Ленина, Октябрьская), Асылбаш (улицы Ноорузбая, Шопокова); Московский РЭС 8.00-17.00 — села Садовое (улицы Степная, Кузнечная, Пролетарская), Беловодское (улицы Восточная, Звездная, Урожайная, Карла Маркса), Темен-Суу, Ак-Башат, Бала-Айылчы, Мураке, Чон-Арык, Кепер-Арык;

9.00-17.00 — села Петровка (улица Озерная), Ан-Арык, Предтеченка, Кызыл-Туу;

8.00-18.00 — село Крупской; Жайылский РЭС 8.30-17.00 — села Степное, Петропавловка (улицы Ключевая, Краснооктябрьская, Крупская, Советская, Садовая, Ленина, Пограничная, Фрунзе), Полтавка (улицы Октябрьская, Горького, Коминтерна, Комсомольская), Новониколаевка (улицы Московская, Новосельская, Кирова, Свердлова, Школьная, Фрунзе, Мира, Садовая, Киргизская, Колхозная, Пушкина, Молодежная, Первомайская, Южная, Сергеева), город Кара-Балта (улица Коммунистическая, 5-23 (нечетная сторона)); Кантский РЭС 9.00-17.00- села Норус, Уч-Эмчек, Таш-Башат, Ичке-Суу; Чуйский РЭС 9.00-16.00 — села Чуй (улица Береговая), Искра, Кара-Добо, дом инвалидов.

3 Ошская область Ошская область

9.00-18.00 — села Жазы, Кыдырша, Савай, Присавай, Сары-Колот, Курбан-Кара, Ак-Колот, Бирдик, Октябрь, Стант, Тынчтык, Кызыл-Шарк, Кыш-Абад, Беш-Капа, Чоок, Савай-Арык, Хожамбак, Тажибай, Жаны-Кызылсу, Фархад, Ош-3000, Питомник, Кызыл-Тейит, Жаны-Ноокат, Бак-Кочо, Тамак, Жаш, Калмак, Маданият, Кок-Жар, Найман, города Кара-Суу (улицы Токтогула, Савай, Энгельса, Нариман), Ош (улицы Полевая, Демьяна Бедного, Школьная, Почтовая, Абдыкадыров, Степная, Ашхабад, Фергана, Курчатова, Нагорная, Алиева, Тимирязева, Строительная).

4 Баткенская область Баткенская область