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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Глава ЦИК отказалась комментировать ситуацию с партией «Кыргызстан»

Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова не прокомментировала ситуацию с партией «Кыргызстан».

По ее словам, представитель пресс-службы сказал журналистам, что по состоянию на 18.00 документы сдали 17 партий. «Сейчас рабочая группа изучает их, в случае если нет каких-то документов, но не основных, незначительных, то партиям дается время, чтобы принести их», — отметила Нуржан Шайлдабекова.

На вопрос, какие проблемы с документами возникли у партии «Кыргызстан», Нуржан Шайлдабекова не ответила.

Сегодня ЦИК завершила прием документов для регистрации списков кандидатов. В течение 10 дней проводится проверка представленных сведений, и до 4 сентября производится регистрация списка кандидатов в депутаты ЖК.

Агитация начинается 4 сентября.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163220/
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