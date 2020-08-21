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Общество

Омбудсмен попросил мэра Бишкека вернуть здание «Оберега» детям

Омбудсмен страны Токон Мамытов обратился к мэру Бишкека Азизу Суракматову с просьбой взять под контроль и не допускать в деятельности подразделений мэрии нарушений прав, свобод и интересов ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе акыйкатчи.

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По ее данным, Токон Мамытов обратил внимание мэра на то, что, приняв решение о выселении реабилитационного центра «Оберег» и передаче этого здания МТУ № 13, начальник управления муниципального имущества Нурдин Тынаев переступил через конституционные и международные права обездоленных и лишенных полноценного здоровья детей страны, чьи интересы должны и находятся под защитой государства и международного правозащитного сообщества.

«Общеизвестно, что деятельность «Оберега» направлена на оказание коррекционной помощи и всестороннее развитие детей, подростков и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья — с такими тяжелыми физическими и психическими заболеваниями, как ДЦП, эпилепсия, синдром Дауна, умственная отсталость, аутизм, шизофрения. До пандемии коронавируса в этом центре содержалось более 60 детей», — сказал Токон Мамытов.

Омбудсмен отметил, что столичная мэрия поставила права больных детей ниже прав здоровых взрослых людей — государственных служащих. Он попросил Азиза Суракматова вернуть помещение центру.

В июне руководитель «Оберега» Ольга Джабраилова сообщила, что муниципалитет забирает помещение филиала, в котором находился центр инклюзии. Чиновники это решение назвали временным и сказали, что туда переведут кризисный центр «Сезим». Однако в последнем заявили, что здание не подходит для размещения шелтера.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163019/
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