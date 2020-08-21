В Чолпон-Ате провели субботник по уборке мусора на пляжах и вдоль дорог

В Иссык-Кульском районе по инициативе местных властей прошло мероприятие по благоустройству региона. На субботник вышли не только чиновники, но и местные жители.

Обилие мусора на улицах Чолпон-Аты летом является одной из ярких примет курортного региона. Его выбрасывают отдыхающие из окон проезжающих машин. Львиную долю отходов поставляют владельцы частных пансионатов и гостевых домов. Не отстают от приезжих и местные жители. К концу августа многие пляжные зоны больше напоминают свалки.

С первым заместителем акима Иссык-Кульского района Динарой Акматовой мы отправились на городской пляж. В социальных сетях его чаще всего критикуют. Несмотря на пасмурную погоду, пляж был забит курортниками. Сразу бросилось в глаза обилие еды отдыхающих. Убирающих территорию людей многие воспринимали как должное. Но никто не вызвался участвовать в субботнике.

Нашим людям надо менять отношение к чистоте. Многие уверены, что заниматься уборкой мусора — дело государственных служб. На самом деле каждый должен начать с себя. Динара Акматова

За примером далеко ходить не пришлось. Неподалеку в теньке у берега расположилась веселая компания. Обрезки арбузов, остатки еды разбросаны на песке. Динара Акматова заговорила с женщинами и сообщила, что в районе субботник. Каждый отдыхающий может в нем участвовать. Или хотя бы убрать за собой мусор. Женщины клятвенно пообещали не сорить.

«Ежегодно в районе весной проходит трехмесячник по благоустройству и озеленению. Этого времени нам хватает, чтобы привести все населенные пункты и курортную зону в порядок. Но из-за карантина подготовку к летнему сезону в полном объеме провести не удалось. Сейчас ситуация в регионе стабилизировалась. Поэтому решили возобновить мероприятия по благоустройству района. К мероприятию привлекли все 12 айыльных окмоту, мэрию Чолпон-Аты и районные службы. У каждой организации есть закрепленные участки», — рассказала Динара Акматова.

Фото Юрия Кузьминых. Субботник на Иссык-Куле

На одной из улиц около 20 молодых людей собирали мусор в пластиковые пакеты. Это работники местной ГРС. Их участок располагается от центральной трассы до начала пансионатов.

«Вся обочина буквально завалена мусором. Почти уверен, его оставляют владельцы автомашин. Местные вряд ли сюда придут с мусором, — рассказывает сотрудник Госрегистра Эрлик Рахманов. — Это пластиковые стаканы, использованные медицинские маски, пустые бутылки, банки из-под пива и энергетиков, окурки. За три часа работы набрали около 100 пластиковых мешков».

Хочется призвать гостей и жителей региона относиться к природе бережнее. Если каждый отнесет пакет в урну, только тогда порядка станет больше. Динара Акматова

Пока мы разговаривали, рядом остановился дорогой джип. Из приоткрытого окна с заднего пассажирского сиденья на обочину вылетел пакет с мусором...