В Кыргызстане еще у 14 медиков выявили COVID-19

В Кыргызстане за последние сутки зарегистрировали 14 случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его данным, в Бишкеке заболел 1 медработник, в Оше — 3, Ошской области — 1, Джалал-Абадской — 5, Нарынской — 1, Баткенской — 3.

За сутки из стационаров с выздоровлением выписаны четыре медицинских работника. Из домашней самоизоляции выписаны семь медиков.

Всего за весь период коронавирус выявили у 3 тысяч 73 медиков, выздоровели — 2 тысячи 383.