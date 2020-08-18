Мэрии удалось потушить очаги задымления в карьере в микрорайоне № 11

В карьере в микрорайоне № 11 ликвидированы очаги задымления. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, сейчас ситуация под контролем, на месте дежурит команда Октябрьского акимиата, районного управления МЧС и сотрудники МП «Тазалык», привлечена крупная спецтехника, бульдозеры.

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«Главной причиной задымления послужил многолетний производственный мусор, который горожане несанкционированно выбрасывали на протяжении 10-15 лет. Он вызвал эндогенный пожар, нам пришлось вскрывать очаги задымления под тоннами мусора для установки причины задымления и тушения возгораний», — отметили в мэрии.

Сейчас въезд на карьер закрыт, там копают траншею, чтобы машины не могли подъехать и сбросить свой мусор. «Все, кто способствовал этому безобразию, уволены. Ведется служебное расследование», — добавили в муниципалитете.

Напомним, горожане неоднократно жаловались на то, что мусор в карьере горит. Мэрия сообщала о попытках потушить пожар на несанкционированной свалке. Несколько раз его заливали водой, засыпали землей, но результата это не дало. Мусор продолжал тлеть, едкий дым и запах распространялись на несколько микрорайонов.