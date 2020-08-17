В Бишкеке прошел митинг в поддержку протестующих граждан Беларуси. Об этом участники акции сообщили на своих страницах в Facebook.

Поддержать митингующих также вышла гражданский активист Рита Карасартова.

«Мы сегодня организовали небольшой митинг в поддержку протестующих граждан в Беларуси возле посольства этой страны. Мы за то, чтобы там не было насилия, чтобы свободная страна развивалась и процветала. Кыргызы должны понимать, что белорусы вышли за право голоса, за то, чтобы не было фальсификации голосов», — рассказала Рита Карасартова.

Участники митинга держали в руках плакаты с надписями: «Беларусь, Кыргызстан с тобой» и «Остановите насилие».

За порядком на митинге следили сотрудники милиции.