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Общество

В Бишкеке прошел митинг в поддержку протестующих граждан Беларуси

В Бишкеке прошел митинг в поддержку протестующих граждан Беларуси. Об этом участники акции сообщили на своих страницах в Facebook.

Поддержать митингующих также вышла гражданский активист Рита Карасартова.

«Мы сегодня организовали небольшой митинг в поддержку протестующих граждан в Беларуси возле посольства этой страны. Мы за то, чтобы там не было насилия, чтобы свободная страна развивалась и процветала. Кыргызы должны понимать, что белорусы вышли за право голоса, за то, чтобы не было фальсификации голосов», — рассказала Рита Карасартова.

Участники митинга держали в руках плакаты с надписями: «Беларусь, Кыргызстан с тобой» и «Остановите насилие».

За порядком на митинге следили сотрудники милиции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162704/
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