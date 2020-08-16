17:14
USD 78.15
EUR 92.35
RUB 1.07
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Жертвы коронавируса и пневмонии. Кого потеряли кыргызстанцы

Ситуация с заболеваемостью в Кыргызстане стабилизировалась. Закрываются временные дневные и ночные стационары и больницы.

Но врачи и чиновники отмечают, что снижение статистики по заболеваемости и смертности от коронавируса и внебольничной пневмонии не должно успокаивать. На осень прогнозируется вторая волна, к которой в стране готовятся усиленными темпами: строят больницы, закупают лекарства, переобучают врачей.

Правительство провело работу над ошибками. Но далось это дорогой ценой. По официальным данным, в Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии умерли почти 1,5 тысячи человек.

Редакция 24.kg продолжает вспоминать имена скончавшихся кыргызстанцев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162604/
просмотров: 334
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкек из Москвы вернулись 233 кыргызстанца
Для съездов политических партий в Бишкеке разработали специальные требования
В Кыргызстане COVID-19 выявили еще у 12 медиков
Российские врачи: У переболевших коронавирусом в легких развивается фиброз
Российский врач-пульмонолог рассказала о мужестве кыргызских врачей
В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии скончались два человека
В КР выявили 211 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 41 856
В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели 355 человек
В Бишкек из Санкт-Петербурга вернулись 162 кыргызстанца
В город Ош из Новосибирска вернулись 150 кыргызстанцев
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Ресторан, где состоялась свадьба дочери Элмирбека Иманалиева, оштрафован Ресторан, где состоялась свадьба дочери Элмирбека Иманалиева, оштрафован
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 272 случая внебольничной пневмонии и&nbsp;COVID-19. Всего&nbsp;&mdash; 41&nbsp;645 В КР выявили 272 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 41 645
Авиарейсы из&nbsp;Кыргызстана в&nbsp;Россию: кто и&nbsp;когда может улететь Авиарейсы из Кыргызстана в Россию: кто и когда может улететь
Бизнес
Пройди бесплатное обследование в&nbsp;&laquo;Мобильной клинике&raquo; от&nbsp;MegaCom и&nbsp;Medcenter.kg Пройди бесплатное обследование в «Мобильной клинике» от MegaCom и Medcenter.kg
Новые карты Visa в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; теперь с&nbsp;3D&nbsp;Secure! Новые карты Visa в «Бакай Банке» теперь с 3D Secure!
Год бесплатной связи от&nbsp;MegaCom получили обладатели золотых сертификатов Год бесплатной связи от MegaCom получили обладатели золотых сертификатов
Бесплатные медицинск&shy;ие консультации для абонентов MegaCom Бесплатные медицинск­ие консультации для абонентов MegaCom
16 августа, воскресенье
17:00
Жертвы коронавируса и пневмонии. Кого потеряли кыргызстанцы Жертвы коронавируса и пневмонии. Кого потеряли кыргызст...
16:32
В Бишкек из Москвы вернулись 233 кыргызстанца
16:26
В Лондоне скончался 30-летний внук экс-президента Казахстана Айсултан Назарбаев
16:00
Чудаки парковки. Бишкекчане вынуждены обходить машины нарушителей
15:29
Для съездов политических партий в Бишкеке разработали специальные требования