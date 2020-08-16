Жертвы коронавируса и пневмонии. Кого потеряли кыргызстанцы

Ситуация с заболеваемостью в Кыргызстане стабилизировалась. Закрываются временные дневные и ночные стационары и больницы.

Но врачи и чиновники отмечают, что снижение статистики по заболеваемости и смертности от коронавируса и внебольничной пневмонии не должно успокаивать. На осень прогнозируется вторая волна, к которой в стране готовятся усиленными темпами: строят больницы, закупают лекарства, переобучают врачей.

Правительство провело работу над ошибками. Но далось это дорогой ценой. По официальным данным, в Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии умерли почти 1,5 тысячи человек.

Редакция 24.kg продолжает вспоминать имена скончавшихся кыргызстанцев.