«Северэлектро» планирует отключить электроэнергию у 10 тысяч бишкекчан

ОАО «Северэлектро» планирует дистанционно отключить более 10 тысяч бытовых абонентов в Бишкеке. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе компании.

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Во избежание неудобств «Северэлектро» призывает абонентов заблаговременно оплатить счета за электроэнергию.

«С 26 марта по рекомендации правительства мы на три месяца прекратили отключение абонентов за дебиторскую задолженность. Но сейчас все почтовые отделения работают в штатном режиме, «Северэлектро» возобновляет обычный режим работы. 17 и 18 августа акционерное общество намерено дистанционно отключить электроснабжение более 10 тысячам бытовых абонентов за несвоевременные платежи», — проинформировали в компании.