151 кыргызстанец сегодня вернулся в Бишкек из Санкт-Петербурга

Сегодня в международный аэропорт «Манас» прибыл рейс авиакомпании «Авиа Траффик» по маршруту Санкт-Петербург — Бишкек. Домой прилетел 151 гражданин Кыргызстана, включая малолетних детей.

По данным МИД КР, список пассажиров сформирован комиссией при оперативном штабе взаимодействия кыргызстанцев, проживающих в Санкт-Петербурге.

Рейсом прибыли студенты, обучающиеся в российских вузах, женщины, находящиеся на поздних сроках беременности и имеющие малолетних детей, а также граждане, имеющие тяжелые заболевания и ранее выехавшие в Россию для проведения хирургических операций и других неотложных медицинских процедур, уважительные причины для возвращения, связанные со смертью близких родственников, находящиеся в сложной жизненной ситуации.