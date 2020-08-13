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Общество

151 кыргызстанец сегодня вернулся в Бишкек из Санкт-Петербурга

Сегодня в международный аэропорт «Манас» прибыл рейс авиакомпании «Авиа Траффик» по маршруту Санкт-Петербург — Бишкек. Домой прилетел 151 гражданин Кыргызстана, включая малолетних детей.
 
По данным МИД КР, список пассажиров сформирован комиссией при оперативном штабе взаимодействия кыргызстанцев, проживающих в Санкт-Петербурге.
 
Рейсом прибыли студенты, обучающиеся в российских вузах, женщины, находящиеся на поздних сроках беременности и имеющие малолетних детей, а также граждане, имеющие тяжелые заболевания и ранее выехавшие в Россию для проведения хирургических операций и других неотложных медицинских процедур, уважительные причины для возвращения, связанные со смертью близких родственников, находящиеся в сложной жизненной ситуации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162378/
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