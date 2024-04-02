Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает рейс Самара — Бишкек. Билеты уже появились в системе бронирования авиаперевозчика.

Самолеты встанут на маршрут с 26 апреля. Рейс станет еженедельным, перелеты будут осуществляться каждую пятницу. Из Самары авиалайнеры будут вылетать в 4.10 по местному времени, а к месту назначения прилетать в 9.15. Время в пути составит три часа пять минут.

По маршруту Бишкек — Самара самолеты будут вылетать в 10.30 и садиться в «Курумоче» в 11.50. Время в пути составит 3 часа 20 минут. При этом вернуться назад стоит дороже, чем слетать в Кыргызстан.

На этом маршруте будут работать самолеты Airbus A320.