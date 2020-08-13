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Общество

Вместо филиала реабилитационного центра «Оберег» в его здании разместится МТУ

В здании, где ранее располагался филиал реабилитационного центра «Оберег», разместят МТУ № 13. Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель центра Ольга Джабраилова.

«Я долго молчала, потому что не было решений со стороны мэрии. Здание у нас все-таки отобрали. И знаете кого туда селят? МТУ № 13, так как они, бедные, ютятся в контейнерах. Детей выкинули на улицу, а МТУ (несколько взрослых дяденек и тетенек) — в наше здание. Хвала муниципалитету», — написала она.

В июне Ольга Джабраилова сообщила, что мэрия забирает помещение филиала. В муниципалитете это решение назвали временным и что туда переведут кризисный центр «Сезим». Однако в нем сказали, что здание не подходит для размещения шелтера.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162367/
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