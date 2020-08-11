Прививку новой вакцины от COVID-19 получила одна из дочерей Владимира Путина

В России зарегистрировали первую вакцину от коронавирусной инфекции, заявил президент Владимир Путин. Об этом сообщает РБК.

«Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции», — сказал глава Российской Федерации, открывая совещание с членами правительства.

Он отметил, что вакцина эффективно работает, создавая у привитых ей людей устойчивый иммунитет к COVID-19 и не вызывает серьезных побочных эффектов.

Об этом Владимир Путин, по его словам, узнал от одной из своих дочерей, которой прививку новой вакциной уже сделали.

Глава Минздрава Михаил Мурашко доложил президенту, что группа разработчиков вакцины от COVID-19 уже получила патент на изобретение.

«По результатам клинических исследований вакцина показала высокую эффективность и безопасность. У всех добровольцев выработались высокие титры антител к COVID-19, при этом ни у кого из них не отмечено серьезных осложнений иммунизации», — сообщил он.

По словам Михаила Мурашко, решение о регистрации вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи, было принято Минздравом РФ после экспертизы результатов клинических исследований.

«Это одна из первых зарегистрированных вакцин в мире, подтвердивших свою эффективность и безопасность. Разработчики вакцины подготовили документы на проведение дальнейших клинических исследований с участием нескольких тысяч человек», — сказал чиновник.