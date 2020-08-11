В Минобразования рассказали, как будут работать детские сады

Возобновление работы детсадов независимо от формы и типа собственности будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионах. Об этом на брифинге сообщила заместитель министра образования и науки Надира Джусупбекова.

Она отметила, что решение о работе будет выдаваться центрами санитарно-эпидемиологического надзора и местными органами власти.

«Детские сады, получившие решения соответствующих органов на начало деятельности, начнут работу в соответствии с потребностями родителей (законных представителей). Если родители могут оставлять детей дома, не надо их уговаривать приводить в сад», — отметила она.

Надира Джусупбекова добавила, что детсады должны будут исполнить утвержденное «Руководство для возобновления работы дошкольных образовательных организаций после карантина с целью недопущения распространения коронавируса» и «Алгоритм действий по соблюдению требований временных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов детских образовательных организаций».

«В зависимости от ситуации дошкольные образовательные организации работают в традиционном формате в порядке, установленном уставом (3, 10, 24 часа), по согласованию с родителями могут быть созданы краткосрочные (трехчасовые) группы, при небольшом количестве детей будут функционировать «дежурные» группы, группы могут быть открыты для детей разного возраста», — отметила она.

Надира Джусупбекова добавила, что дистанционное обучение может осуществляться при помощи просмотра видеоуроков, разработанных на основании дошкольной программы «Балалык» и предоставления обратной связи.