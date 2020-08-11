13:32
USD 77.42
EUR 91.14
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Минобразования рассказали, как будут работать детские сады

Возобновление работы детсадов независимо от формы и типа собственности будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионах. Об этом на брифинге сообщила заместитель министра образования и науки Надира Джусупбекова.

Она отметила, что решение о работе будет выдаваться центрами санитарно-эпидемиологического надзора и местными органами власти.

«Детские сады, получившие решения соответствующих органов на начало деятельности, начнут работу в соответствии с потребностями родителей (законных представителей). Если родители могут оставлять детей дома, не надо их уговаривать приводить в сад», — отметила она.

Надира Джусупбекова добавила, что детсады должны будут исполнить утвержденное «Руководство для возобновления работы дошкольных образовательных организаций после карантина с целью недопущения распространения коронавируса» и «Алгоритм действий по соблюдению требований временных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов детских образовательных организаций».

«В зависимости от ситуации дошкольные образовательные организации работают в традиционном формате в порядке, установленном уставом (3, 10, 24 часа), по согласованию с родителями могут быть созданы краткосрочные (трехчасовые) группы, при небольшом количестве детей будут функционировать «дежурные» группы, группы могут быть открыты для детей разного возраста», — отметила она.

Надира Джусупбекова добавила, что дистанционное обучение может осуществляться при помощи просмотра видеоуроков, разработанных на основании дошкольной программы «Балалык» и предоставления обратной связи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162183/
просмотров: 290
Версия для печати
Материалы по теме
Вернуться в Россию кыргызстанцам без серьезных оснований невозможно
В город Ош из Москвы вернулся 161 кыргызстанец
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 20 миллионов человек
Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии умерли 4 человека
В Кыргызстане еще у восьми медиков выявили COVID-19
За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились 535 человек
В КР выявили 278 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 40 455
В городе Ош закрыли стоматологический кабинет и оштрафовали предпринимателей
ВОЗ: На обеспечение всех вакциной от COVID-19 потребуется $100 миллиардов
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
В&nbsp;Китае распространяется новый вирус: 60&nbsp;человек заболели, 7&nbsp;&mdash; умерли В Китае распространяется новый вирус: 60 человек заболели, 7 — умерли
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 503 случая COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 39&nbsp;162 В КР выявили 503 случая COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 39 162
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 332 случая COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 39&nbsp;919 В КР выявили 332 случая COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 39 919
Бизнес
Компания MegaCom готова к&nbsp;запуску проекта &laquo;Электронный дневник&raquo; Компания MegaCom готова к запуску проекта «Электронный дневник»
Миллионы подарков! Совместная акция MegaCom и&nbsp;Coca-Cola Миллионы подарков! Совместная акция MegaCom и Coca-Cola
MegaCom обеспечил водой дом Баб&shy;ура и&nbsp;отреставрировал подъем на&nbsp;Сулайман-Тоо MegaCom обеспечил водой дом Баб­ура и отреставрировал подъем на Сулайман-Тоо
Моментальные переводы из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан на&nbsp;кошелек &laquo;ЭЛСОМ&raquo;! Моментальные переводы из России в Кыргызстан на кошелек «ЭЛСОМ»!
11 августа, вторник
13:21
В Минобразования рассказали, как будут работать детские сады В Минобразования рассказали, как будут работать детские...
13:13
Компания MegaCom готова к запуску проекта «Электронный дневник»
13:02
Сын посла Кыргызстана в России пришел работать в мэрию Бишкека
12:49
Вернуться в Россию кыргызстанцам без серьезных оснований невозможно
12:21
В город Ош из Москвы вернулся 161 кыргызстанец