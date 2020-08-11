В городе Ош закрыли стоматологический кабинет и оштрафовали предпринимателей

В городе Оше закрыли стоматологический кабинет из-за отсутствия лицензии и выписали предписания нарушителям санитарных норм. Об этом сообщили в мэрии южной столицы.
Уточняется, что в микрорайоне «Амир-Тимур» соответствующие органы провели рейд.
«Инспекторы провели разъяснительную работу с представителями объектов торговли и сферы услуг на предмет строгого соблюдения норм санитарного режима. Отдельное внимание уделяли проверке санитарно-гигиенического состояния частных медицинских кабинетов, массажных салонов, центров стоматологии и аптек, точек общепита, а также разъяснительной работе с торговцами и покупателями», — проинформировали в ведомстве.
На злостных нарушителей санитарных норм составили акты и протоколы. Из 60 объектов 30 нарушили предписания.