В Бишкеке законсервированы еще три стационара, сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что все больше горожан начали выздоравливать, пациентов в отдельных стационарах мало, либо их совсем нет.

Вчера дневные стационары приняли наименьшее за все время количество человек — 733, а в ночь с 9 на 10 августа ночные стационары приняли всего 42 человека.

Для оптимизации расходов и сбережения человеческих ресурсов на осенне-зимний период некоторые стационары с наименьшим количеством обращений временно законсервированы. Стационар на базе муниципальной пекарни в 12-м микрорайоне перешел на круглосуточную работу. Дневной стационар в школе № 38 в микрорайоне «Аламедин-1», ночные стационары в ресторане CONSUL и спорткомплексе «ДСК» уже не принимают. Они законсервированы.

Все медицинское оборудование, койки и другой инвентарь прошли дезинфекцию, кварцевание. Все сдано на ответственное хранение.

Остальные стационары пока работают в штатном режиме.

За месяц работы дневных и ночных стационаров помощь и поддержку медиков получили 97 тысяч 891 человек, госпитализировали 503 пациента.