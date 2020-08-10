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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке законсервированы еще три стационара

В Бишкеке законсервированы еще три стационара, сообщает пресс-служба мэрии.
 
Отмечается, что все больше горожан начали выздоравливать, пациентов в отдельных стационарах мало, либо их совсем нет.
 
Вчера дневные стационары приняли наименьшее за все время количество человек — 733, а в ночь с 9 на 10 августа ночные стационары приняли всего 42 человека.
 
Для оптимизации расходов и сбережения человеческих ресурсов на осенне-зимний период некоторые стационары с наименьшим количеством обращений временно законсервированы. Стационар на базе муниципальной пекарни в 12-м микрорайоне перешел на круглосуточную работу. Дневной стационар в школе № 38 в микрорайоне «Аламедин-1», ночные стационары в ресторане CONSUL и спорткомплексе «ДСК» уже не принимают. Они законсервированы.
 
Все медицинское оборудование, койки и другой инвентарь прошли дезинфекцию, кварцевание. Все сдано на ответственное хранение.
 
Остальные стационары пока работают в штатном режиме.
 
За месяц работы дневных и ночных стационаров помощь и поддержку медиков получили 97 тысяч 891 человек, госпитализировали 503 пациента.
 
 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162127/
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