В Бишкеке в тойкане «Нур-Суфра» провели массовые поминки. Заведение оштрафовали

В Бишкеке в тойкане «Нур-Суфра» проводили поминки с участием большого количества человек. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.
Уточняется, что санпатруль составил протокол по статье 293 Кодекса о нарушениях.
Хозяева ресторана с нарушением согласны, вынесено постановление о наложении штрафа второй категории.
«На выходных за те же нарушения оштрафовали чайхану «Улуу-Тоо», кафе «Главпивтрест», компьютерные и бильярдные клубы», — проинформировали в муниципалитете.
Всего за 10 дней составили 20 протоколов на 80 тысяч сомов.