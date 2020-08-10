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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке в тойкане «Нур-Суфра» провели массовые поминки. Заведение оштрафовали

В Бишкеке в тойкане «Нур-Суфра» проводили поминки с участием большого количества человек. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

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Уточняется, что санпатруль составил протокол по статье 293 Кодекса о нарушениях.

Хозяева ресторана с нарушением согласны, вынесено постановление о наложении штрафа второй категории.

«На выходных за те же нарушения оштрафовали чайхану «Улуу-Тоо», кафе «Главпивтрест», компьютерные и бильярдные клубы», — проинформировали в муниципалитете.

Всего за 10 дней составили 20 протоколов на 80 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162107/
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