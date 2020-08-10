В город Ош из Екатеринбурга вернулись 219 кыргызстанцев. Об этом сообщили в пресс-службе МИД КР.

Уточняется, что сегодня в Кыргызстан прибыл чартерный рейс ОАО «Уральские авиалинии».

«Рейсом прилетели остро нуждающиеся в возвращении граждане из Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Сургута, Магнитогорска, Салехарда, Ханты-Мансийска, Нового Уренгоя, Надыма, Кургана и Перми (имеющие различные заболевания, преклонного возраста, беременные женщины и матери с маленькими детьми, граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации)», — проинформировали в ведомстве.