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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В город Ош из Екатеринбурга вернулись 219 кыргызстанцев

В город Ош из Екатеринбурга вернулись 219 кыргызстанцев. Об этом сообщили в пресс-службе МИД КР.

Уточняется, что сегодня в Кыргызстан прибыл чартерный рейс ОАО «Уральские авиалинии».

«Рейсом прилетели остро нуждающиеся в возвращении граждане из Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Сургута, Магнитогорска, Салехарда, Ханты-Мансийска, Нового Уренгоя, Надыма, Кургана и Перми (имеющие различные заболевания, преклонного возраста, беременные женщины и матери с маленькими детьми, граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации)», — проинформировали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162049/
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10 августа, понедельник
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