В Бишкеке музыканты проведут бесплатный концерт для медиков и волонтеров

В Бишкеке музыканты устроят бесплатный концерт для медиков, которые завершат свою смену во Дворце спорта. Об этом 24.kg сообщил представитель арт-проекта «Пингвины» Алмаз Дыйканов.

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По его словам, вчера их группа уже провела небольшой концерт для медиков и волонтеров, которые отработали в ночном стационаре «Консул».

«Врачам и волонтерам понравилось, и они попросили, чтобы мы поиграли во Дворце спорта 14 августа. Сейчас я работаю над этим вопросом и могу сказать, что концерт мы проведем, скорее всего, в сквере Максима Горького или в расположенном рядом кафе. По словам медиков, их будет примерно 30 человек. Я решил собрать друзей-музыкантов и организовать мероприятие из двух частей: культурная и свободная», — рассказал Алмаз Дыйканов.

Планируется, что в первой части концерта соберут 5-10 номеров, заслуженная артистка Кыргызстана Галина Кетова выступит со стихотворениями или музыкальным произведением. Вторая часть мероприятия станет более свободной.

«Я позову гитаристов, поиграем рок, национальные произведения, танцевальные. Вполне возможно, что программа немного поменяется и мы будем импровизировать», — заключил музыкант.