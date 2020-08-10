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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В КР за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии умерли шесть человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса и внебольничной пневмонии умерли еще шесть человек. Об этом сообщает республиканский штаб.

По его данным, в Бишкеке скончались 3 человека, в Иссык-Кульской области — 1, Джалал-Абадской — 1, Баткенской — 1.

Всего от коронавируса и внебольничной пневмонии скончались 1 тысяча 474 человека.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162038/
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