COVID-19 в Кыргызстане. Алгоритм для прибывших через аэропорты изменен

Алгоритм выявления коронавирусной инфекции для прибывающих в Кыргызстан через аэропорты изменен, сообщает республиканский штаб.

«В связи с тем, что вирус начал циркулировать внутри страны, а среди приезжих выявляются единичные случаи, алгоритмы для них были изменены», — уточняют в ведомстве.

ПЦР-анализ по прилете теперь не проводится, также пассажиров не отправляют на обсервацию. Все прибывшие в Кыргызстан граждане заполняют анкету, устанавливают мобильное приложение в своем телефоне и их отпускают домой.

В случае возникновения признаков ОРВИ или гриппа кыргызстанцы должны обратиться к врачу по месту жительства.