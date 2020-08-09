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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

COVID-19 в Кыргызстане. Алгоритм для прибывших через аэропорты изменен

Алгоритм выявления коронавирусной инфекции для прибывающих в Кыргызстан через аэропорты изменен, сообщает республиканский штаб.

«В связи с тем, что вирус начал циркулировать внутри страны, а среди приезжих выявляются единичные случаи, алгоритмы для них были изменены», — уточняют в ведомстве.

ПЦР-анализ по прилете теперь не проводится, также пассажиров не отправляют на обсервацию. Все прибывшие в Кыргызстан граждане заполняют анкету, устанавливают мобильное приложение в своем телефоне и их отпускают домой.

В случае возникновения признаков ОРВИ или гриппа кыргызстанцы должны обратиться к врачу по месту жительства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162000/
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