В КР за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии умерли восемь человек

В Кыргызстане от коронавируса и внебольничной пневмонии за последние сутки умерли еще восемь человек. Об этом сегодня сообщает республиканский штаб.
По его данным, в Бишкеке умерли четыре человека, в Ошской области — один, в Баткенской — два, в Иссык-Кульской — один.
Всего от коронавируса и внебольничной пневмонии скончались 1 тысяча 468 человек.
Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.