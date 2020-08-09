В КР за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии умерли восемь человек

В Кыргызстане от коронавируса и внебольничной пневмонии за последние сутки умерли еще восемь человек. Об этом сегодня сообщает республиканский штаб.

По его данным, в Бишкеке умерли четыре человека, в Ошской области — один, в Баткенской — два, в Иссык-Кульской — один.

Всего от коронавируса и внебольничной пневмонии скончались 1 тысяча 468 человек.