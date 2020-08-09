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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В КР выявили 332 случая COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 39 919

В Кыргызстане за сутки выявили 332 случая COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом сегодня сообщает республиканский штаб.

По его данным, в Бишкеке выявили 108 случаев, в Оше — 27, в Ошской области — 47, в Чуйской — 31, в Джалал-Абадской — 33, в Иссык-Кульской — 25, в Нарынской — 9, в Таласской — 15, в Баткенской — 37.

Всего в стране зарегистрировали 39 тысяч 919 случаев COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161996/
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