В Кыргызстане за сутки выявили 332 случая COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом сегодня сообщает республиканский штаб.

По его данным, в Бишкеке выявили 108 случаев, в Оше — 27, в Ошской области — 47, в Чуйской — 31, в Джалал-Абадской — 33, в Иссык-Кульской — 25, в Нарынской — 9, в Таласской — 15, в Баткенской — 37.

Всего в стране зарегистрировали 39 тысяч 919 случаев COVID-19.