В Кыргызстане за сутки выявили 332 случая COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом сегодня сообщает республиканский штаб.
По его данным, в Бишкеке выявили 108 случаев, в Оше — 27, в Ошской области — 47, в Чуйской — 31, в Джалал-Абадской — 33, в Иссык-Кульской — 25, в Нарынской — 9, в Таласской — 15, в Баткенской — 37.
Всего в стране зарегистрировали 39 тысяч 919 случаев COVID-19.
Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.