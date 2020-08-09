За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечился 541 человек

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии в Кыргызстане вылечился 541 человек. Об этом сегодня сообщает республиканский штаб.

По его данным, в Бишкеке выздоровели 67 человек, в Оше — 100, в Чуйской области — 59, в Ошской — 96, в Таласской — 18, в Нарынской — 15, в Иссык-Кульской — 83, в Джалал-Абадской — 81, в Баткенской — 22.

За весь период по стране выздоровели 31 тысяча 822 человека.