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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

От пневмонии умер профессор, микрохирург Мырзабек Матеев

От внебольничной пневмонии скончался профессор Мырзабек Матеев. Об этом сообщили в Национальном госпитале при Минздраве.

Мырзабек Матеев родился в 1959 году в Кара-Балте, в 1982-м окончил лечебный факультет Кыргызского Государственного медицинского института, в 1983 году — интернатуру по специальности «хирургия» на базе отделения портальной гипертензии Республиканской клинической больницы.
С 1983 по 1985 год прошел полный курс обучения в клинической ординатуре по специальности «микрохирургия» на базе отдела микрохирургии Всесоюзного научного центра хирургии АМН СССР в Москве.

из интернета
Фото из интернета. Мырзабек Матеев

С 1985 года Мырзабек Матеев работал в отделении микрохирургии и активно внедрял метод микрохирургии в практику и на основе клинического опыта.

В 1989-м защитил диссертационную работу на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, в 1998 году — на доктора медицинских наук.

С 1994-го и практически до окончания своего жизненного пути работал заведующим отделением пластической реконструктивной микрохирургии Национального госпиталя и хирургии кисти при Минздраве КР.

Мырзабек Матеев являлся профессором кафедр хирургии КРСУ, новых технологий КГМИ повышения квалификации и переподготовки кадров, членом экспертной комиссии Национальной аттестационной комиссии АН КР. Автор нескольких десятков научных работ, в том числе и монографий, рацпредложений и изобретений, участвовал в работе многих международных конгрессов в Европе и Азии, имеет сертификаты международного стандарта.

Матеев был членом Международной ассоциации микрохирургов Европы (E.F.S.M). и Международного Совета по хирургии кисти, активно внедрял метод микрохирургии в различные сферы хирургии. Так, впервые в Кыргызстане им разработаны и внедрены в клиническую практику методы замещения дефектов после иссечения опухолей, лечения врожденных ложных суставов, микрохирургическая пластика ожоговых деформаций, пластика остеомиелитических костных полостей с использованием метода микрохирургии. Ряд разработок являются признанными приоритетными методиками в области реконструктивной микрохирургии и опубликованы во многих международных журналах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161985/
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