В город Ош из Новосибирска прибыли 154 кыргызстанца, среди них три врача

В Ош из Новосибирска прибыли 154 кыргызстанца, среди них три врача. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, чартерным рейсом авиакомпании «Авиа Траффик» вернулись кыргызстанцы из Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока, Читы, Якутска и других городов Сибирского федерального округа.

«Этим же бортом в Кыргызстан прибыли три соотечественника-врача, выразивших желание помочь коллегам в борьбе с коронавирусом. Передан и гуманитарный груз медикаментов стоимостью более 800 тысяч рублей, сформированный соотечественниками из Новосибирской области», — отметили в штабе.