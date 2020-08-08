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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В город Ош из Новосибирска прибыли 154 кыргызстанца, среди них три врача

В Ош из Новосибирска прибыли 154 кыргызстанца, среди них три врача. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, чартерным рейсом авиакомпании «Авиа Траффик» вернулись кыргызстанцы из Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока, Читы, Якутска и других городов Сибирского федерального округа.

«Этим же бортом в Кыргызстан прибыли три соотечественника-врача, выразивших желание помочь коллегам в борьбе с коронавирусом. Передан и гуманитарный груз медикаментов стоимостью более 800 тысяч рублей, сформированный соотечественниками из Новосибирской области», — отметили в штабе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161976/
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