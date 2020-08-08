Бесплатно и с пользой для здоровья. Пять советов восстановления после COVID-19

Министерство здравоохранения Кыргызстана разработало программу реабилитации переболевших коронавирусной инфекцией «Пять шагов». Об этом на брифинге сообщил главный внештатный пульмонолог ведомства Талант Сооронбаев.

По его словам, она ориентирована на использование в домашних условиях, включает простые стандартные рекомендации, основанные на опыте международных исследований.

Программа «Пять шагов»: психологическая поддержка, нормальный сон, социальная адаптация, поддержка близких, коллег, правильный режим питания, отдыха;

отказ от курения, алкоголя, насвая;

дозированные физические нагрузки, специальные упражнения, ходьба — примерно час в день на свежем воздухе. Не надо бояться одышки, упражнения, помогут ее постепенно уменьшить;

комплекс дыхательных упражнений позволит уменьшить остаточные изменения в легких после болезни;

пациентам, у которых сохраняется одышка, нарушения сатурации, рекомендуется домашняя кислородная терапия с помощью концентраторов.

«Такой комплексный подход внедряется по всей республике, обучаем семейных врачей, население. Эта программа будет представлена в видеороликах. Наша задача, чтобы она была бесплатной, и каждый кыргызстанец мог ей пользоваться. Дорогие методы реабилитации в частных медицинских центрах не имеют преимуществ перед этой программой, которую можно выполнять дома», — подчеркнул он.

По словам Таланта Сооронбаева, все переболевшие COVID-19 должны пройти диспансеризацию — встать на учет в ЦСМ.