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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Симптомы COVID-19 могут сохраняться и после выздоровления

У людей, перенесших COVID-19, могут сохраняться некоторые симптомы болезни. Но это не говорит о повторном заболевании, сообщил на брифинге главный внештатный пульмонолог Министерства здравоохранения Кыргызстана Талант Сооронбаев.

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Он отметил, что случаи повторного заражения вирусом не зарегистрированы, что говорит о выработке в организме иммунитета. «К тому же вырабатывается иммунная память: даже если в будущем вирус будет мутировать, организм его узнает, и болезнь будет протекать в легкой форме», — сказал он.

Талант Сооронбаев добавил, что через две недели после выздоровления пациент безопасен и не является источником заражения.

По словам специалиста, у многих переболевших больных могут сохраняться некоторые симптомы: утомляемость, головные боли, боли в мышцах и другие. «Важно знать, что это не признаки повторного заражения, это идет процесс восстановления, и не требуется специальное лечение», — отметил он.

Только в случае ухудшения состояния пациента необходимо обратиться к семейному врачу. «Стоит не забывать, что это может быть вызвано и другими болезнями», — добавил он.

Признаки болезни в легких могут сохраниться на месяцы, поэтому даже спустя месяц они могут быть видны на рентген-снимках и компьютерной томографии.

«У каждого пациента реабилитация проходит по-разному. Важно соблюдать рекомендации врача. Не занимайтесь самолечением и не верьте недостоверным советам», — добавил Талант Сооронбаев.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161973/
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