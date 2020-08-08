Число зараженных коронавирусом в мире превысило 19,3 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 352 тысячи 456. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 19 миллионов 378 тысяч 36 человек. Больше всего зараженных в США (4 миллиона 941 тысяча 755), Бразилии (2 миллиона 962 тысячи 442), Индии (2 миллиона 88 тысяч 611), России (875 тысяч 378), Южной Африке (545 тысяч 376), Мексике (469 тысяч 407), Перу (463 тысячи 875), Чили (368 тысяч 825) и Колумбии (367 тысяч 204).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 11,4 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 185 тысяч 46 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 721 тысячи 324. За последние сутки показатель вырос на 7 тысяч 479 человек. В том числе в США скончались 161 тысяча 347 человек, Бразилии — 99 тысяч 572, Мексике — 51 тысяча 311, Великобритании — 46 тысяч 596 и Индии — 42 тысячи 518.

В Кыргызстане зарегистрировали 39 тысяч 587 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 97 тысяч 829, Узбекистане — 29 тысяч 57, Таджикистане — 7 тысяч 706.