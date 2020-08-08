В Кыргызстане еще у 10 медиков выявили COVID-19

В Кыргызстане за последние сутки зарегистрировали 10 случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Бишкеке заразился 1 медик, Оше — 2, Джалал-Абадской —1, Баткенской — 3, Иссык-Кульской — 1, Чуйской — 1, Нарынской — 1.

За сутки выписали из стационаров с выздоровлением 12 медиков. Кроме того, из домашней самоизоляции выписали с выздоровлением еще 60 медицинских работников.

Всего коронавирус выявили у 2 тысяч 938 медиков, выздоровели — 2 тысячи 97.