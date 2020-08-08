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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В КР выявили 425 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 39 587

В Кыргызстане за сутки выявили 425 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Бишкеке выявили 124 случая, в Оше — 31, в Ошской области — 47, в Чуйской — 36, в Джалал-Абадской —78, в Иссык-Кульской — 41, в Нарынской — 16, в Таласской — 7, в Баткенской — 45.

Всего в стране зарегистрировали 39 тысяч 587 случаев COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161954/
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